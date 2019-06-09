محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:
نشرت الفنانة ياسمين غيث، فيديو عبر حسابها علي "انستجرام" يجمعها بابنها مالك، مرتديا فانلة المنتخب الوطني.
وقالت غيث، خلال الفيديو: "مالك ابني عنده فرصة إنه يكسب ويبقي واحد من ضمن الأطفال اللي ينزلوا الملعب مع لاعيبة منتخبنا في كأس أفريقيا".
وسألت غيث، إبنها عن أكثر لاعب في المنتخب يحب أن يمسك يده، فيرد عليها قائلاً "مو صلاح".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| ياسمين غيث تداعب ابنها عن أكثر لاعب بالمنتخب يريد أن يمسك يده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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