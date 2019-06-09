​التفاصيل الكاملة لاتهام أحمد آدم بالتسبب في وفاة محمد نجم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال الفنان الشاب شريف نجم، نجل الفنان الراحل محمد نجم، إن والده كان سببًا فى اكتشاف مواهب فنية كثيرة، من ضمنهم أحمد آدم، الذي تجاوز في حق والده ووصفه بالفاشل.

وأضاف شريف نجم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد علي، خلال برنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "لما والدي سمع تجاوز أحمد آدم في حقه، أثناء استضافته في برنامج (شيخ الحارة) في ثاني أيام رمضان، أُصيب بجلطة بالقلب، دخل على إثرها العناية المركزة، وظل مريضًا حتى وافته المنية".

وأضاف نجم، أن "تجاوز أحمد آدم ضد والدي كان أحد الأسباب التى تسببت بمرضه، وأثرت على صحته بشكل كبير".

وفي 7 مايو ثاني أيام شهر رمضان، استضافت الإعلامية بسمة وهبة عبر برنامجها "شيخ الحارة"، الفنان أحمد آدم وسألته عن محمد نجم، فرد آدم: "أقسم بالله أنني استطيع أن أكره فيه الناس بمواقف أقسم بالمصحف أنني شاهدتها أمامي، لكني أكبر من هذا ولا أستطيع أن أفعل هذا، لو تحدثت عن السبب سيكون هناك إهانة له، وباختصار لم يعجبني شكل المسرح وكل ما يفعله".

أحمد آدم يهاجم نجم

محمد نجم يسخر من طريقة تمثيل أحمد آدم

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وأقيم عزاء الفنان محمد نجم في الساحة الملحقة بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، ووقف في العزاء الفنان عمرو عمرو عبدالجليل شقيق زوجة الفنان محمد نجم، والفنان شريف نجم نجل الفنان الراحل، والسيدة يسرية عبد الجليل زوجة الفنان الراحل، والتقطت كاميرات الصحافة، فيديو للسيدة يسرية عبد الجليل وهي تتحدث للإعلامي وائل الإبراشي.

وقالت عبدالجليل: "أنا مش هسيب حقه، والله العظيم ما هسيب حقه، أنت قولت لشريف لما بابا يقوم يرد، ولكن بابا مقمش مات، عشان اللى حصل ده انا مش هسيب حقه حق محمد نجم مش هسيبه".

وفي اليوم التالي أصدر الكاتب الصحفي محمد الشواف، رئيس تحرير برنامج شيخ الحارة، بيانًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيس بوك"، يرد به على ما تردد عن تسبب حلقة الفنان أحمد آدم، ببرنامج شيخ الحارة، كانت سبباً فى مرض الفنان الراحل محمد نجم، لينفي الإتهامات الموجهة للبرنامج.

وكتب في البيان: "بعد حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي رد فيها على تصريح للأستاذ نجم بدون تجريح محدش طلب من أسرة الفنان يرد معانا على كلام أحمد آدم ولا شريف أو بنت الأستاذ طلبت ترد ولا الأستاذ نجم جه البرنامج وسجل حلقة ولا شفناه ولا يعرفوا مكان الاستوديو، ولو كانوا طلبوا الرد في البرنامج كان هيتعمله حلقة زي حلقة الأستاذ أحمد آدم اللي بالمناسبة يسأل هو عن تصريحاته مش إحنا" .

وأضاف في البيان:" توضيح صغير برضه لأننا مش طرف حقيقي في أى شىء منتظر.. حلقة الأستاذ أحمد آدم كانت يوم ٧ مايو، والراحل محمد نجم دخل المستشفى ٢٠ مايو، هل يعقل إنه فضل تعبان من يوم الحلقة لحد يوم ٢٠ مايو".

يُذكر أن الفنان محمد نجم وافته المنية في الساعات الأولى من أول أيام العيد، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز الخامسة والسبعين، بعد صراع مع المرض.