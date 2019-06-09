رامز جلال يقارن بينه وبين شقيقه باستايل "رحيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هاني صابر:

حرص الفنان رامز جلال، على المقارنة بينه وبين شقيقه ياسر جلال من خلال استايل شخصية "رحيم" التي جسدها ياسر جلال في أحد أعماله التليفزيونية.

ونشر "رامز" صورة له بالذقن وأخرى لشقيقه بالشخصية التي قدمها في مسلسل "رحيم" عبر حسابه على "تويتر"، وكتب معلقًا: "رحيم الأصلي ورحيم الصيني!!، سبع البرمبة بجميع دور العرض والله المستعان".

فيلم "سبع البرمبة" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، حول شخص يقوم بانتحال شخصية ضابط شرطة؛ من أجل الوصول للفتاة التي يحبها، وهو من بطولة رامز جلال وجميلة عوض ومحمد عبد الرحمن وبيومي فؤاد ومحمد ثروت ومها أبو عوف، تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.