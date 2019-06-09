خاص الفن - هبة نور: ارتباطي عار عن الصحة..ولن أتراجعخاص الفن- كأس الأمم الأفريقية يؤجل البوم مصطفى...

ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة السورية ​هبة نور​ خبر ارتباطها أو دخولها في أي علاقة عاطفية إن كان بالخطبة أو الزواج، نافية الأنباء التي نشرتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

ووضحت في حديث خاص لموقع "الفن": "بعد غيابي لست سنوات، عدت إلى التمثيل ولن أتراجع عن ذلك، وكل ما يشير إلى ارتباطي عار عن الصحة، لأنني قررت التفرغ لفني فقط لا غير".

وأكدت هبة أنها لن تفتح أوراق الماضي، بل تفكر في حاضرها ومستقبلها، مشيرة إلى أن ما يهمها هو الظهور اللائق عبر الشاشة بما يرضي محبيها الذين يحبونها رغم غيابها الطويل.

ويشار إلى أن هبة نور عادت إلى الأضواء مجدداً من خلال مسلسل "حرملك" بشخصية "زمردة".