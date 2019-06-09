ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 أن الفنان مصطفى قمر قرر أن يعوض فترة غيابه خلال الفترة الحالية من خلال أغنية ديو ستجمعه لأول مرة بالفنان مصطفى حجاج وقد قام قمر بتسجيلها بالفعل في استوديو هاني محروس على أن يطرحها خلال الفترة المقبلة.
وذلك ليراهن على التواجد بعد أن قرر تأجيل طرح البومه الجديد والذي كان مقررا طرحه في الموسم الصيفي لكن لتواجد مباريات كأس الأمم الأفريقية على ارض مصر خلال الفترة المقبلة، فقرر قمر أن يطرح البومه في نهاية العام الحالي وليكون قد انتهى من كافة الأغنيات والتفاصيل ايضا حيث يضم الألبوم ثماني اغنيات تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- كأس الأمم الأفريقية يؤجل البوم مصطفى قمر وهذا هو الديو الجديد الذي يحضر له لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.