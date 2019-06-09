خاص الفن- كأس الأمم الأفريقية يؤجل البوم مصطفى قمر وهذا هو الديو الجديد الذي يحضر له

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 أن الفنان ​مصطفى قمر​ قرر أن يعوض فترة غيابه خلال الفترة الحالية من خلال أغنية ديو ستجمعه لأول مرة بالفنان مصطفى حجاج وقد قام قمر بتسجيلها بالفعل في استوديو هاني محروس على أن يطرحها خلال الفترة المقبلة.

وذلك ليراهن على التواجد بعد أن قرر تأجيل طرح البومه الجديد والذي كان مقررا طرحه في الموسم الصيفي لكن لتواجد مباريات كأس الأمم الأفريقية على ارض مصر خلال الفترة المقبلة، فقرر قمر أن يطرح البومه في نهاية العام الحالي وليكون قد انتهى من كافة الأغنيات والتفاصيل ايضا حيث يضم الألبوم ثماني اغنيات تعاون فيها مع عدد من الشعراء والملحنين.