خاص الفن – صفاء سلطان: هذا الشهر كان مرهقاً للغاية

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة السورية ​صفاء سلطان​ لموقع "الفن" أن شهر رمضان كان مرهقاً للغاية، فبدلاً أن تتفرغ للعبادة ومشاهدة المسلسلات الدرامية، كان عليها التفرغ الكامل لتقديم برنامج يومي على السهرة بعنوان "سهار مع ستار" عبر قناني الفضائية السورية وسورية دراما.

وقالت إنها خاضت تجربة ممتعة جداً باستضافة نجوم سوريين ولبنانيين في الغناء والتمثيل على مدار الشهر الكريم، بواقع ساعة ونصف أو ساعتين يومياً، مشيدة بفريق الإعداد الذي كان على قدر المسؤولية.

وأشارت إلى أن الوقت لم يسمح لها بمشاهدة الكثير من الأعمال، حيث اكتفت بمتابعة الجزء الرابع عشر من "​بقعة ضوء​" الذي تلعب بطولته، على أن تتابع ما تيسر من الأعمال عند العرض الثاني أو عبر اليوتيوب.

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ومن المشاهير الذين استضافتهم في برنامجها رشيد عساف وسلمى المصري ووفاء موصللي وآندريه سكاف وعبد المنعم عمايري وعبير شمس الدين وباسكال مشعلاني ومحمد إسكندر وأيمن زبيب وعلاء زلزلي وفارس كرم ووليد توفيق.