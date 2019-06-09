ميرنا وليد - بيروت - بعد أن طارت إلى لندن في نهاية شهر رمضان الكريم قررت الفنانة ياسمين صبري أن تقضي الفترة المقبلة في دبى وذلك لقضاء عطلتها هناك بعد المجهود الذي بذلته في مسلسلها "حكايتي" وهو أول بطولة مطلقة لها في الدراما وستعود ياسمين إلى مصر في نهاية الشهر الحالي وذلك لتبدأ في متابعة نشاطها الفني والخيري ايضا .
وكانت ياسمين طوال الفترة الماضية حريصة على متابعة ردود الفعل حول مسلسل "حكايتي" والذي عرض في رمضان وشارك في بطولته أحمد بدير وأحمد صلاح حسني وهو للمخرج أحمد سمير فرج وتأليف محمد عبد المعطي.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - ياسمين صبري في اجازة بين لندن ودبي وتستأنف نشاطها الفني نهاية الشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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