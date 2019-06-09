هذه هي الأعمال التي شاهدها السقا في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
قال الفنان أحمد السقا إنه شاهد من أعمال شهر رمضان مسلسلي "قابيل" و"زي الشمس"، مشيرًا إلى أنهما حققا نجاحًا كبيرًا.
وأضاف السقا، خلال حواره في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، أنه يشاهد أعمال رمضان بالكامل حاليًا بعد انتهاء الشهر الكريم.
ويُذكر أن الإعلامي عمرو أديب استضاف الفنان أحمد السقا احتفالاً بنجاح مسلسله "ولد الغلابة".
"ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، وبطولة هبة مجدي ومي عمر وإنجى المقدم، وإخراج محمد سامي.
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