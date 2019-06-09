أحمد فهمي يسخر من هنيدي بشأن "عقلة الأصبع".. والأخير يرد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
نشر الفنان محمد هنيدي، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، تدوينة علق بها على فيلمه الجديد، المقرر أن يجسد فيه شخصية "عقلة الأصبع".
كتب هنيدي: "طبعًا كان حلمي من زمان أجسد عقلة الأصبع، عشان أنقل إحساس الناس القصيرة ليكوا، وأحب أطمن المنتج من موقعي هذا إنك مش هتتكلف فلوس كتير في الجرافيك، مش محتاج تنقص اكتر من ٥ سم".
ورد الفنان أحمد فهمي على هنيدي قائلاً: "والله من زمان وأنا بقولك اعمل قصة حياتك فيلم.. ألف مبروك يا نجم"، ليكتب هنيدي معلقًا ببوستر لفيلم "كلب بلدي" بطولة فهمي، مضيفًا: "والله أنا ماقتنعتش إلا بعد مانت عملت قصة حياتك يا فهمي، فليك الفضل، شكرًا يا حبيبي".
وعلم الخليج 365 أن الفيلم المقرر لهنيدي سيشرف على أعمال الجرافيكس الخاصة به شركات عالمية. وهو عمل من تأليف عمر طاهر الذي سبق وأن تعاون مع هنيدي في مسلسل الكارتون "سوبر هنيد" وفيلم "يوم ما لوش لازمة".
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