والدتها أمريكية وزوجها فنان مصري.. ما لاتعرفه عن قسمت رشدي أباظة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

رحلت عن عالمنا قبل ساعات، السيدة قسمت رشدي أباظة، الابنة الوحيدة للفنان الراحل رشدي أباظة. وعلم الخليج 365 أنه سيتم تشييع جثمان الراحلة ظهر غدٍ الأحد بعد أداء صلاة الجنازة عليها في مسجد نصر الدين أول منطقة الهرم، على أن يتم دفنها في مقابر الأسرة بنزلة السمان.

التقرير التالي يرصد أبرز المعلومات عن قسمت رشدي أباظة:

- والدتها كانت الزيجة الثانية لرشدي أباظة، وهي أمريكية تُدعى باربرا.

- تزوجت قسمت رشدي أباظة من الفنان المصري أحمد دياب، قبل دخوله الفن. وأقيم حفل الزفاف في أحد فنادق الهرم، وأحياه عدد من النجوم بينهم: نجوى فؤاد، وفيفي عبده، ومحمد نوح، وعمر خورشيد.

Advertisements

- قالت قسمت، في حوار ببرنامج "هنا العاصمة"، إن الفنانة سامية جمال ربتها 5 سنوات وكانت هذه الفترة بعيدة عن التمثيل، وإنها كانت تستيقظ مع الفنان رشدي أباظة وتنام وقت نومه، مشيرةً إلى أن سامية جمال كانت طيبة وحنون، ولم يحدث أي مشكلة بينهما.

- أكدت قسمت في برنامج "هنا العاصمة" أن والدها تزوج الفنانة صباح لـ48 ساعة فقط.

- لديها ابن يُدعى أدهم أحمد دياب، وتم تداول صوره على مواقع التواصل الاجتماعي للشبه الكبير بينه وبين جده رشدي أباظة.