عبير نعمة لـ الخليج 365: أحب أغنيات فيروز ولكن...

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 يونيو 2019 01:52 صباحاً - على خطى كل من فيروز وماجدة الرومي وجوليا بطرس تسير الفنانة عبير نعمة مساراً فنياً مغايراً لما هو رائج على الساحة الفنية، حيث استطاعت ليل أمس أن تحيي حفلاً ناجحاً بكل المقاييس بأغانيها الخاصة وأغان أخرى قديمة لكبار النجوم على مسرح "كازينو لبنان".

"كل ما التقينا عيد وكل ما غنينا منخلق عالم جديد منغني سلام ومنزرع فرح ..منسمع أبعد من الصوت منقشع أبعد من النظر، وكل ما تطلعنا بالجمال كل ما صرنا نشبهو وكل واحد منا يصيغ يلي بيسمعو شو حلو تجمعنا الليلة لغة وحدة لغة الموسيقى.. لغة كل انسان وين ما كان بالعالم وغنوا معي"...بهذه الكلمات التي تلامس الروح والقلب أعلنت عبير نعمة افتتاح حفلها وقدمت أغنية "سفري وترحالي" المقتبسة من "المتنبي"، وبعدها انتقلت عبير بالحضور إلى أغنية "تلفنتلك" وما يميز عبير هو تمكنها في أداء أصعب الألحان والمقامات من الكلاسيكي إلى الشعبي بأسلوب مذهل.

بعدها، رحبت عبير بالجميع فرداً فرداً وقالت: "فخر كبير أن ألتقي بكل من يحبني ولا يمكن أن أعبر عن هذه الفرحة التي تزيدني قوة وتجعلني أغني بشكل أجمل، وأعلم أن الحضور ليس فقط من لبنان وأرحب بكل من حضرّ".

النجمة عبير نعمة





مشهد خيالي على المسرح



مشهد خيالي تمكنت عبير بخلقه على مسرح الكازينو ليلة أمس فتعيش مع صوتها الألم والفرح، الحب والفراق، وتعيدك للماضي بحنين قديم متجدد من خلال ما قدمته من "خلف الجرود" وشباك حبيبي" و"غريبين وليل" للفنان غسان صليبا والتي غنتها نزولاً لطلب الجمهور الملح لهذه الأغنية عبر السوشيال ميديا كما قالت. كما غنت لفراق الحبيب "ودعت الليل" و"لا تقول عن هالبيت" وغنت أيضاً الفرح "أنا قلبي دليلي" لـ"ليلى مراد" و"دقوا المهابيج" للسيدة فيروز، كما قدمت أغنية "بالعكس" بمشاركة شقيقها زياد وهي الديو الذي قدمته عبير سابقاً مع الفنان رامي عياش منذ حوالي سبع سنوات.

عبير نعمة



وختمت عبير نعمة حفلها بأغنية "هيدا وطني" وأهدت الأغنية للجيش اللبناني على أمل أن تلتقي بجمهورها قريباً.

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بعد انتهاء حفل عبير الناجح التقت "الخليج 365" عبير في الكواليس وكان لنا معها هذه الدردشة:

عبير هل أنت مقصرة بحق نفسك تجاه الإعلام؟

أنا أحب الصحافة ولكن لا أحب أن أكون متواجدة كثيرا. أفضل أن أكون قريبة وبعيدة في نفس الوقت، وأحب أن أتواجد عندما يكون هناك ضرورة لذلك.

كثر تفاجأوا أنك متزوجة ولديك ابنة أخبرينا قليلاً عن عائلتك؟

(تضحك) هذا الموضوع أخذ اليوم ضجة كبيرة والعائلة هي كل شيء بالنسبة لي، وهي القوة والدعم الكبير. و تعرفت على زوجي خلال دراستي للعلوم الموسيقية في الجامعة، تزوجنا وعملنا معاً دون تخطيط بل أتت كل الأمور صدفة".

عبير نعمة

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ابنتي يارا تشبهنا وهي موهوبة



وتابعت: "ابنتي يارا هي نسخة عني وعن زوجي وتشبهنا، وهي تكتب وتلحن وصوتها جميل جداً فهي حالة بصراحة وفخورة بها، إضافة إلى ذلك، فهي تجيد الرقص والرسم هي موهوبة بشكل كبير ".

هل طلب أي أحد من الفنانين لحناً منك؟

لم يطلب أحداً ولا أريد لأحد أن يطلب مني، أنا أقوم بهذا الأمر لنفسي وأنا موسيقية وأدرس الموسيقى وعندما أشعر بشيء أقوم به وعندما طلب مني عمل للشيخ زايد في الإمارات وعملاً آخر لـ المتنبي نفذتهما وأخذت الوقت الكافي لذلك.

بعد أغنيتك "وينك" نشعر أن الجمهور يريد هذا النوع من الأغنيات ؟

دائماً نتهم الجمهور زوراً لأنه عندما نقدم مادة جميلة له فسيتلقاها بشكل إيجابي ليس فقط على صعيد الموسيقى بل بكل المجالات الأخرى.

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أحب أغنيات فيروز ولكن...



في حال فكرت بتسجيل أغنية للسيدة فيروز هل ستأخذين الإذن من ريما الرحباني؟

أحب أغاني السيدة فيروز بصوتها ولا أفكر بتسجيل أغانيها بل أفكر بالقيام بأعمال خاصة أقدمها بصوتي وتكون تشبهني.

الفنانة عبير نعمة



شخص مثل عبير من يستهويه من الأصولات ؟

هناك الكثير من الأصوات وأميل للأصوات الجميلة والمختلفة مثل أصالة والراحلة ذكرى وماجدة الرومي وأحب حسين الجسمي كثيراً.

وكشفت عبير في ختام اللقاء عن تحضيرها لـ فيديو كليب قريب، رافضة الكشف عن اسم الأغنية. كما شارفت على الإنتهاء من تسجيل أغنيات ألبومها المقبل الذي سيصدر عن شركة " universal music mena".

يذكر أن الحفل كان من تنظيم "ambiance" التي يديرها السيد شادي عياش.

عبير نعمة

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