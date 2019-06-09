كازابلانكا يتصدر قائمة الايرادات ومحمد حسين الأسوأ حظاً

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 9 يونيو 2019 01:52 صباحاً - مع بداية أيام عيد الفطر المبارك استقبلت دور السينما 5 أفلام سينمائية جديدة تتنافس على إيرادات شباك التذاكر، وفي التقرير التالي سنرصد إيرادات هذه الأفلام خلال أيام عيد الفطر..



تصدر فيلم كازابلانكا قائمة إيرادات شباك التذاكر خلال الأيام الماضية، وذلك بعد أن حقق إيرادات وصلت الى 8 مليون و 51 الف و 678 جنيه، والفيلم بطولة أمير كرارة وإياد نصار وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وأحمد داش، ومن تأليف هشام هلال، إخراج بيتر ميمي

صراع أفلام العيد "كازابلانكا" أمير كرارة ينافس "ممر" أحمد عز ...



أربعة ملايين لممر أحمد عز

جاء في المركز الثاني جاء فيلم الممر، ووصلت إيراداته الى 4 مليون و41 ألف و837 جنيه، وتدور أحداثه حول الفترة التي سبقت نصر اكتوبر 1973.

فيلم الممر بطولة أحمد عز وإياد نصار وأحمد صلاح حسني وأحمد رزق ومحمد فراج وأسماء أبو اليزيد وأمير صلاح الدين ومحمود حافظ وضيوف الشرف هند صبري وشريف منير، والفيلم قصة وإخراج شريف عرفة.

كازابلانكا تصدّر افلام العيد

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جاء فيلم سبع البرمبة للفنان رامز جلال في المركز الثالث بعد أن حقق، ثلاثة ملايين و547 ألف، وشارك رامز البطولة كل من جميلة عوض ومها أبو عوف وبيومي فؤاد ومحمد ثروت وبدرية طلبة ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.



حملة فرعون في المركز الرابع

في المركز الرابع يأتي فيلم "حملة فرعون"، والذي حقق أمس 3 ملايين و187 ألف و329 جنيه، وهو بطولة عمرو سعد ومحمد لطفي ورامز أمير وروبي ومحمود عبدالمغني، ومن تأليف كريم حسن بشير وإخراج رؤوف عبدالعزيز.

جاء في نهاية القائمة فيلم محمد حسين بعد أن حقق ايرادات وصلت إلى 707 آلاف و841 جنيهًا، وقام ببطولة هذا العمل بجانب محمد سعد كل من سمير صبري ومي سليم ومحمد ثروت ونبيل عيسى وهو من تأليف شريف عادل، وإخراج محمد علي.