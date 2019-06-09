مي العيدان تقسو بسخريتها من فستان أصالة.. شاهد ما نشرته

سَخِرت الإعلامية الكويتية مي العيدان، من الفنانة السورية أصالة نصري، بعد ظهورها مرتدية فستانًا أخضر، ووضعت له ماركة إحدى المشروبات الغازية الشهيرة، واعتبرت إطلالتها بهذا الفستان غريبة، ومثيرة للسخرية.

ونشرت “العيدان”، مقطع فيديو ساكن، لـ”أصالة”، أظهرها بملابسها الحقيقية والمركبة بجانب بعضهما، حيث ارتدت فستانًا يشبه زجاجة إحدى المشروبات الغازية، وعلّقت “مي” عليها قائلةً: “أصالة بطعم السفن آب”.

وتفاعل متابعو “العيدان”، مع صورة أصالة، موجّهين سيلًا من المدح في حق الفنانة السورية، حيث جاءت أغلب التعليقات تتغزّل في جمال “أصالة”، ورشاقتها وأناقتها رغم كبر عمرها، وأنها لاتزال محافظة على جمالها وأنوثتها بعد وصولها لهذا السن.

جديرٌ بالذكر أن الفنانة السورية أصالة، كانت قد هاجمت زميلتها الفنانة المصرية أنغام، خلال ظهورها مع الإعلامي نيشان، في برنامج “توأم روحي”، قائلةً: “عندي شعور مش لطيف تجاهها، سقط الاحترام، لأنه لا يوجد عندي مبررات للأشياء الصادمة، ومنها خراب البيوت، والموضوع يخصني لأن الصبية التي خرب بيتها ياسمين عيسى هي ابنة الأخت الوحيدة لطارق العريان”.