تشييع جثمان قسمت نجلة الفنان الراحل رشدي أباظة من الهرم

أكدت الإعلامية بوسي شلبي، خبر وفاة نجلة الفنان الراحل رشدي أباظة، قسمت، والتي رحلت عن عالمنا منذ ساعات.
وأضافت "شلبي" عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات"انستجرام"، أن الجنازة ستقام اليوم الأحد، عقب صلاة الظهر من مسجد نصر الدين بمنطقة الهرم.
يذكر أن قسمت هي الابنة
الوحيدة للفنان الراحل رشدى أباظة من زوجته الأمريكية، وقامت بتربيتها الفنانة الراحلة سامية جمال وعاشت معهما أثناء فترة زواجهما.
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