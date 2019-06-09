ماذا قال أحمد عز عن لقب «نمبر وان»؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان المصري أحمد عز على لقب “نمبر وان”، الذي أطلقه الفنان محمد رمضان على نفسه خلال السنوات الماضية.

الفنان المصري قال: “عمري ما فكرت في الكلام ده دي من أول ما ابتديت في عام 2000، وعمر ما كان في بيني وبين جيلي الكلام ده، عمرنا ما فكرنا مين نمبر 1”.

وأضاف: “أنا أقدم فيلماً جيداً، ليس أكثر، وأتمنى لكل الناس أن ينجحوا ويحققوا أعلى الإيرادات، لكن نحن لا نقول نمبر وان إلا عندما ينتهي الجيل والناس تمشي وتروح”.

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وتابع: “بدليل إننا لحد النهادرة جيل رشدي أباظة لحد أحمد زكي عمرنا ما سمعنا بينهم لفظ نمبر وان، لكن الناس تحب أفلامهم، وكل فنان له جمهوره وهو ما سوف يحدث معنا”.

واختتم كلامه قائلا: “ولهذا لم ألتفت عمري لهذا الكلام ولا علقت على هذه المقولات نهائياً، وإن كنت أتمنى أن تصل أفلامي لأكبر عدد من الناس”.

يذكر أن الفنان أحمد عز يشارك في موسم عيد الفطر بفيلم “الممر” ويشاركه البطولة أحمد رزق، وأحمد فلوكس، ومحمد فراج، ومحمد الشرنوبي، وأحمد صلاح حسني، وإياد نصار، وأسما أبو اليزيد، وهو من إخراج شريف عرفة.