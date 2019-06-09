أمينة جولشن ترقص على أغنية صابر الرباعي في حفل الحنة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اقامت الفنانة التركية أمينة جولشن حفل حنة ضخم في أحد فنادق إسطنبول، وذلك بحضور عريسها، لاعب وسط فريق أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل، وذلك قبل حفل زفافهما الذي اقيم يوم 7 يونيو الماضي.

وعلى الرغم من حرص ملكة جمال تركيا السابقة على عدم نشر صور من حفل الحنة في وساء الإعلام، تبادل حضور الحفل من صديقاتها مقاطع طريفة من أجواء الحنة، ظهرت فيها أمينة متألقة بطلّة تراثية تركية، أعادت للأذهان ملابس نجمات مسلسل «حريم السلطان».

وفي مقطع فيديو مميز من أجواء حفل الحنة، ظهرت أمينة ترقص على أغنية «سيدي منصور» للنجم التونسي صابر الرباعي، وهو المقطع الذي تبادله فانز النجمة التركية من الوطن العربي بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، متمنيين لها السعادة في حياتها الزوجية المقبلة.

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أمينة وأوزيل اقاما حفل زفافهما في فندق في Four season المطل على مضيق البوسفور، بحضور نخبة من ألمع مشاهير تركيا على رأسهم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وعقيلته، حيث كان الزوجان شاهدين على عقد القران.

مصادر صحفية كشفت عن رفض العروسان لاستقبال هدايا زفافهم، وطالبوا محبيهم بالتبرع بثمن الهدايا للأطفال المحتاجين للعمليات في المستشفيات، كما اعلن أوزيل تكفله بمصاريف العمليات الجراحية لـ1000 طفل من المتضررين من الحرب فى سوريا، كما قام بتوزيع مواد غذائية ووجبات للاجئين السوريين في تركيا احتفالاً بزفافه، وهي اللفتات الإنسانية التي اثنى عليها فانز الثنائي.