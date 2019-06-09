كندة علوش تكشف تفاصيل عملية تجميل فاشلة خضعت لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اعترفت الفنانة السورية كندة علوش بخضوعها لعملية تجميل منذ فترة، لكنها أكدت أنها كانت عملية فاشلة.

الفنانة السورية قالت: “أكد لي بعض أصدقائي أن وجهي يحتاج إلى حقن بوتكس وفيلر وبالفعل قررت أن أجري هذه العملية ورغم إعتزازي الشديد بالطبيب الذي أجرى لي العملي لأنه ناجح ومتميز إلا أن التجربة كانت سيئة”.

وأضافت، خلال استضافتها في برنامج “حلوة رمضان”: “وظهرت بمهرجان الجونة السينمائي بوجه مشدود ومنتفخ وغير قادرة على الإبتسامة، وتعرضت لإنتقادات شديدة وقتها ولكن مع مرور الوقت وجهي عاد لطبيعته”.

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ومن ناحية أخرى، تحدثت كندة عن شعور الأمومة، حيث قالت: “الأمومة غيرت بي أشياء كثيرة فقد علمتني العطاء والصبر وغيرت حياتي بالكامل” .

وتابعت: “الأمومة بالنسبة لبعض السيدات لحظة عابرة ويكملن حياتهن العملية بشكل طبيعي ولكنها بالنسبة لي لحظة إستثنائية وقد اوقفت نشاطي الفني من أجلها وعندما أعود للتمثيل سأكون حريصة على التوفيق بينه وبين حياتي العائلية”.

يذكر أن الفنانة السورية كندة علوش قد احتفلت بزواجها من الفنان عمرو يوسف منذ أكثر من عامين، بعد قصة حب سرية تفاجأ بها الجمهور، ورزقا مؤخرا بابنتهما «حياة»، وتلقيا عدد هائل من المباركات من قبل الجمهور.