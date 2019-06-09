- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قررت أنجيلا بشارة، زوجة الفنان اللبناني وائل كفوري، الخروج عن صمتها بعد انتشار العديد من الأخبار حول انفصالها عن زوجها، بسبب تغريدة نشرتها الإعلامية اللبنانية ريما نجيم عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر».
وقالت أنجيلا، موجههة كلامها إلى ريما نجيم: «حبيبتي يعطيكي العافية كنت مفكرتك أزكي من هيك».
الأمر الذي فسره البعض بأنه تكذيب لخبر انفصالها عن زوجها وائل كفوري، وذلك رغم انتشار هذه الأخبار كل فترة عنهما ورفض وائل كفوري، التعليق عليها.
وكانت الإعلامية ريما نجيم، قد قالت خلال حلقة برنامجها الإذاعي، إن وائل كفوري، هو من كلفها بنشر خبر انفصاله عن زوجته رسميًا.
يذكر أن وائل كفوري ارتبط بزوجته أنجيلا في يناير 2011، وانجب منها ابنتان الأولى أطلق عليها اسمه وهو ميشيل، ورزق بابنتهما الثانية في عام 2016، وأطلق عليها اسم ميلانا.
من الناحية الفنية أحيا وائل كفوري، حفل غنائي كبير مساء أمس في دبي، ضمن فعاليات حفلات العيد، حضره حشد هائل من جمهوره من الجنسين وقدم خلال الحفل باقة متنوعة من اشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من الجمهور معه طوال الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أنباء انفصالهما.. زوجة وائل كفوري تخرج عن صمتها وترد.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.