أوس أوس يكشف عن وجه ابنه لأول مرة احتفالا بعيد ميلاده.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل نجم “مسرح مصر” الفنان المصري محمد أسامة، الشهير بـ “أوس أوس”، بعيد ميلاد ابنه الوحيد “عمر”، الذي أتم عامين من عمره.

أوس أوس نشر صورة جمعته بابنه، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، كشف فيها عن وجهه لأول مرة، ووجه تهنئة خاصة له، بقوله: ” بسم الله ما شاء الله عمر بيه بقى عنده سنتين”.

وأضاف: “كل سنه وانت طيب يا اغلي حاجة فعمري وربنا يخليك ليا انا و ماما و لكل اللي بيحبوك وتكبر وتبقى اطول واحسن من بابا”.

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وكان أوس أوس قد احتفل مؤخرا بعيد ميلاده في كواليس فيلم “سبع البرمبة” مع الفنان رامز جلال، والذي نشر فيديو من الحفل، عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، بحضور فريق عمل الفيلم.

رامز، فاجأ أوس أوس، بضربه بقالب الكيك في وجهه، وسط صراخ كل الحضور، وحاول تلطيخ وجه بيومي فؤاد بالتورتة إلا أنه حذره ومنعه من فعل ذلك، كما لم يسلموا من البوق الذي يحمله وهو يضغط على صوته العالي، وهو نفسه الذي كان يستخدمه خلال برنامجه “رامز في الشلال”.

وعلق رامز على الفيديو، قائلًا: «هدية رامز لأوس أوس في عيد ميلاده أثناء تصوير سبع البرمبة بجميع دور العرض وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر».

و«سبع البرمبة»، من بطولة رامز جلال، وجميلة عوض، ومحمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ونور قدري، ومحمد ثروت، ومها أبوعوف، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري.