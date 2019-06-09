ماجد المصري يحكي ذكرياته عن الثانوية العامة والمجموع الذي حصل عليه

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تمر الأسر المصرية هذه الأيام بظروف قاسية وخاصة التي لديها طالب في مرحلة الثانوية العامة.
الفنان ماجد المصري تمنى التوفيق لكل الطلاب في هذه المرحلة الحرجة، وقص بعض ذكرياته عنها، وقال إن فترة الثانوية كانت عصيبة جدا بالنسبة له لأنه كان في الثانوية الأزهرية.
الفنان المصري قال إنه كان مطالب بدراسة الكثير من المواد، وبعد كل الصعوبات استطاع ان ينجح، وحصل على مجموع 71%، ثم التحق بكلية الشريعة والقانون.
ماجد المصري أكد أنه كان منذ البداية يخطط للعمل في التمثيل، رغم أنه عمل في الغناء في الفترة الأولى من حياته ونجح.
الفنان المصري كشف مؤخرا خلال برنامج «شيخ الحارة» أنه يرفض دخول ابنته ماهيتاب مجال التمثيل، وقبل أن يوصف بأنه ازدواجي الشخصية، ولكنه مصمم على رأيه.
ماجد حقق مؤخرا النجاح من خلال مسلسل «زلزال»، والذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، رغم أنه قدم شخصية شريرة.
المسلسل بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، هنادي مهنا، منى عبدالغني، وحنان سليمان، ماجد المصري.
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