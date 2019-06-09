عاصي الحلاني يحقق أمنية إحدى معجباته.. ويكشف تفاصيل عن حياته قبل الفن.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حقق الفنان اللبناني عاصي الحلاني، أمنية فتاة يتمة تدعى قمر، بعد ظهورها في برنامج “تخيل”، وحديثها عن الظروف القاسية اليت تمر بها برفقة والدتها، وأنها من محبيه وتتمنى رؤيته.

رحب عاصي الحلاني، بطلب أسرة البرنامج بمقابلة قمر، واستضافها في منزله برفقة عائلته كاملة، مؤكدًا انه عاش برفقة عائلته في ظروف أقسى من تلك التي عاشتها قمر، ولكنه بالإصرار انتقل بعائلته كلها من المكان الذي كانوا يقيمون فيه.

وغنى عاصي الحلاني، لقمر أغنيته الشهيرة “الهواء طاير”، كما اجتمع بها أفراد عائلته كلهم وقدموا لها العديد من الهدايا، ووعدها بان يحقق حلمها في أن تعمل “كوافير”، متمنيًا لها أن تكون الأشهر في لبنان.

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من ناحية أخرى، طرح عاصي الحلاني أغنية جديدة بعنوان «اضحكي» من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان.

كما احتفل بتخرج نجليته ماريتا ودانا، برسالة مؤثرة قال فيها: «إلى نور عيوني ماريتا و دانا مبروك التخرج يا سعادتي وفرحتي.. ان ربيع قلبي تفتحت ازهاره ليبدأ مشوار الحياة الحقيقي والطريق الطويل راجياً من الله ان ينور دربكما وقلبكما وعقلكما». ‏‎

وأضاف: «أن الحروف تعجز عن تعبير كل ما في قلبي، وأن تصف كل في داخلي.. فمشاعري لا تكفيها جميع لغات وحروف العالم كي تعبر عن مدى سعادتي وفخري بنجاحكما وحسن تربيتكما .. ألف مبروك يا زينة بيتي ويا قرة عيني.. الحمدلله وكل ما اتمناه ان يكون مستقبلكما مليء بالنجاح ‎والسعادة والفرح.. الف مبروك لجميع الطلبه الناجحين.. انتم مستقبل الوطن».