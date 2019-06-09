أنغام تكشف قصة زواجها من أحمد إبراهيم والدعوة التي تمنتها من الله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة المصرية أنغام، عن قصة حبها لزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وكيف تقدم لطلب يدها للزواج.

وقالت خلال لقائها في برنامج “توأم روحي”، مع الإعلامي اللبناني نيشان، والمذاع عبر فضائية be in القطرية: “أنا على يقين بأنّ الله وضع أحمد في طريق حياتي كي يعوّضني عن أمور كثيرة، والقصة بدأت عندما كنا نعمل معاً في التحضير للألبوم، حين كنّا نمضي ساعات طويلة في الاستوديوهات فنشأت بيننا علاقة ودّية”.

وأضافت: “لاحظنا أنّ هناك أمورًا كثيرة تجمعنا ومنها عشقنا للموسيقى ومحبّة عدد من المطربين، وخصوصًا السيدة فيروز والموسيقار محمد عبدالوهاب، كذلك جمَعَنا حبّ النادي الأهلي وأمور أخرى جعلتنا نشعر بالتقارب والالتقاء”.

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وتابعت: “أحمد هو الذي صرّح لي بحبّه وعرض عليّ الزواج، وأمهلني 24 ساعة لأفكر وأردّ عليه. وهكذا اتّخذت قراري وتزوجنا”، مؤكدة أنها لم تكن ستوافق على الزوج منه إذا لم يخبرها أنه كان متزوّجًا وأنهما متفقان على الانفصال الذي كان بالنسبة إليه نهائيّاً لا رجعة فيه.

وقال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إنه كان في السابق يتبنى وجهة نظر عن الزواج من الممكن أن تكون خاطئة، وهي أن الزواج يقتل الحب، إلى جانب كونه شخص ملول للغاية وعشرته في الزهق والروتين صعبة للغاية و رأيه في الحب أنه شيء جميل يقتله الزواج مع الوقت، ولكن مع أنغام هو أسعد إنسان في الدنيا.

وقالت أنغام: “أشكر الله يوميًا على دخول أحمد في حياتي، وطلبت من ربنا أن أموت في حضنه ويدفنني وأن أكون زوجته في الجنة”.

وأكدت أن أحمد هو من جددها وجعلها تكتشف في نفسها أشياء لم تكن تعلم عنها، فكرة الاعتراف بالسعادة والحب باتت شيئا عاديا بفضله.