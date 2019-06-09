طارق العريان يتحدث للمرة الأولى عن طلاق ابنة شقيقته وزواج أنغام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث المخرج المصري طارق العريان، للمرة الأولى عن طلاق ياسمين عيسى ابنة شقيقته، من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وزواج الأخير من الفنانة أنغام.

طارق العريان، قال خلال لقائه في برنامج «توأم روحي»، مع الإعلامي اللبناني نيشان، والمعروض عبر فضائية «be in» القطرية، إنه سمع بالخبر وظن أنها شائعات، وحتى يتأكد تواصل هو وشقيق ياسمين مع أحمد إبراهيم، لكنه نفى الأمر تمامًا، ومع زيادة الشائعات تحدث مرة أخرى مع إبراهيم الذي بدأ يلمح للأمر ثم أخبره بزواجه.

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وأكد العريان، أنه لا يفكر في إلقاء اللوم على أنغام، لأن علاقته أكبر بأحمد إبراهيم، ولكن في نفس الوقت هو مصدوم منها بسبب علاقة الصداقة القوية التي تجمعهم.

كما عبر عن ضيقه لما مرت به ابنة شقيقته من حزن وألم بعد أن خسرت حياتها الزوجية، مؤكدًا أنه لا يعرف ماذا قال أحمد إبراهيم لأنغام، لأنه أخفى أمورًا عن زوجته الأولى ياسمين عيسى، وقد يكون أخفى أشياء عن أنغام أيضًا.

وكانت أنغام، قد تزوجت من أحمد إبراهيم في مطلع فبراير الماضي، وتم الكشف عن الزواج بعده بأيام.