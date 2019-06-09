مقلب رامز جلال في «أوس أوس» يوم عيد ميلاده.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من انتهاء برنامج مقالب «رامز في الشلال»، الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، إلا أن مقالب رامز في أصدقائه لم تنهي بعد.

رامز جلال، نشر فيديو من كواليس تصوير فيلمه الأخير «سبع البرمبة»، عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام»، وظهر فيها خلال الاحتفال بعيد ميلاد الفنان محمد أسامة “أوس أوس”، برفقة فريق عمل الفيلم.

رامز، فاجأ أوس أوس، بضربه بقالب الكيك في وجهه، وسط صراخ كل الحضور، وحاول تلطيخ وجه بيومي فؤاد بالتوترة غلا أنه حذره ومنعه من فعل ذلك، كما لم يسلموا من البوق الذي يحمله وهو يضغط على صوته العالي، وهو نفسه الذي كان يستخدمه خلال برنامجه.

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وعلق رامز على الفيديو، قائلًا: «هدية رامز لأوس أوس في عيد ميلاده أثناء تصوير سبع البرمبة بجميع دور العرض وربنا يتمها على خير و يكملها بالستر».

«سبع البرمبة»، من بطولة رامز جلال، وجميلة عوض، ومحمد عبدالرحمن، وبيومي فؤاد، ونور قدري، ومحمد ثروت، ومها أبوعوف، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري.