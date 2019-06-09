رغم القطيعة.. ابنة هيفاء وهبي تدعوا لها بالشفاء.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مساندتها في أزمتها الصحية التي تمر بها خلال الوقت الحالي، وذلك في منشور عبر خاصية الأستوري على صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

وقالت زينب، في تدوينتها: «اللهم يا من شفيت ايوب وكشفت ضر يعقوب… اشفي كل مريض يتألم ولا يتكلم ولا يعلم بحاله الا انت.. اللهم اني اسألك الشفاء لكل روح عجزت عن النوم بسبب المرض.. ربي ارح ثم هون ثم اشفي كل نفس لا يعلم بوجعها الا انت.. إنك على كل شيء قدير».

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وحصدت تدوينة زينب، على العديد من التعليقات التي تمنت عودة المياة لمجاريها بينها وبين والدتها وذلك بعد القطيعة التي بدأت منذ طفولة زينب، وبعد انفصال والدها عن والدتها.

وكان الصحفي اللبناني إيلي باسيل، قد كشف مؤخرًا أن الفنانة هيفاء وهبي، تعاني من مشكلة كبيرة في الكبد وهي ترقد بإحدى المستشفيات الخاصة ببيروت لتتلقى العلاج بها وذلك منذ شهر مضى.

وطالب باسيل محبي هيفاء وهبي، بالدعاء لها حتى تتجاوز أزمتها الصحية وتعود لجمهورها.