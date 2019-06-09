إيرينا شايك تنفصل رسميا عن برادلى كوبر.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

انفصلت عارضة الأزياء والموديل الشهيرة، إيرينا شايك عن النجم النجم العالمي برادلى كوبر، ويأتي ذلك بعد 4 سنوات من الارتباط بين الثنائى شكلا فيها واحد من أهم ثنائيات المشاهير على مستوى العالم.

وانتهت أخيراً العلاقة بينهما، بعدما تكهنت العديد من المواقع خلال الفترة السابقة، باقتراب هذا الانفصال الذى حصل منذ ساعات، وفقاً لمجلة بيبول التى كشفت عن مغادرتها لقصرها فى مدينة لوس انجلوس، قبل أن يكشف موقع الديلى ميل مؤخراً أن الثنائى انفصلا رسمياً.

وجاء هذا الانفصال بسبب الخلافات التى نشبت بين الثنائى بسبب العلاقة بين كوبر وليدى جاجا، اللذان اجتمعا فى فيلم واحد هو A Star Is Born، وارتبطا بوجود قصة حب بينهما ظهرت جلية أثناء غنائهما فى حفل الأوسكار.

والجدير بالذكر انه ظهر علي ايرينا مدى تأثرها بتلك العلاقة، مما تسبب فى خلافات بينهما لم تنته بنفى ليدى جاجا لوجود أى علاقة عاطفية مع برادلى كوبر، حين أكدت على أنها مجرد صديق.