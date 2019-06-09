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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، إنها بعد النجاح الكبير الذي حققه ديو “مين حبيبي أنا”، مع مواطنها الفنان وائل كفوري، فإنها لم تفكر في تكرار التجربة مرة أخرى معه.
وأضافت خلال حوارها مع مجلة “زهرة الخليج”، إن وائل كان بالأمس في ضيافتها على العشاء وتحدثا في الموضوع ذاته، واتفقنا على ألا يعودا لتقديم دويتو جديد.
وتابعت: “لأن ديو أغنية (مين حبيبي أنا) دخل التاريخ، ومهما اجتهدنا كي نقدم عملًا مشتركاً جديداً، لن نستطيع أن نصل فيه إلى نصف النجاح الذي حققناه في ذلك الدويو القديم”.
وعن سؤالها حول رأيها لو تَقدّم وائل كفوري للزواج منها، هل توافق أم لا؟، قالت: “إذا وائل كفوري تقدم للزواج منّي أكيد سأقبل به، وهل هناك امرأة ترفض وائل كفوري.. فهو حلم أي فتاة.
وأوضحت أنه لا يوجد عُمر للحب والزواج، لكنها حالياً لا تفكر في الزواج، كما أن الأمر يتعلق بهوية وطبيعة الشخص الذي سيتقدم لها.
يذكر أن الإعلامية اللبنانية ريما نجيم، أعلنت مؤخرًا عبر برنامجها الإذاعي على الراديو وصفحتها على موقع “تويتر”، انفصال وائل كفوري رسميًا عن زوجته، مؤكدة أن وائل كفوري هو من كلفها بنشر خبر الانفصال.
كانت هذه تفاصيل خبر نوال الزغبي: لا أمانع في الزواج من وائل كفوري.. وأرفض العمل معه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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