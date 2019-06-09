الراقصة أوكسانا تحيي حفل للسيدات فقط.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي أحيت الفنانة الاستعراضية أوكسانا، حفلًا داخل شاطئ لافام الخاص بالسيدات بفندق” جولدن أوشن بمارينا 5” بحضور نخبة كبيرة من سيدات المجتمع، وذلك ضمن فعاليات حفلات عيد الفطر. وأشعلت أوكسانا الحفل بمجموعه كبيرة من الأغاني، منها «اه لو لعبت يا زهر، وحلاة روح»، وغيرها وسط حضور كبير.

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