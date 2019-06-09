سيينا ميللر تخطف الأنظار في العرض الأول لـ American Woman .. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة البريطانية سيينا ميللر، خلال العرض الأول لفيلم ” American Woman ” و الذي أقيم يوم الأربعاء 5 يونيو، فى مسرح أركلايت في هوليوود بالولايات المتحدة الأمريكية .

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 37 عاما، قد ظهرت علي السجادة الحمراء بإطلالة كلاسيكية مميزة حصدت سلسلة من عبارات الإشادة و الثناء، و كانت سيينا بالعرض مرتديه فستان ذو تصميم ” A LINE ” باللون الذهبي حمل إمضاء دار أزياء ” Ralph Lauren ” .

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و الجدير بالذكر انه شارك بحضور العرض أيضا كل من ويل ساسو و اليكس نوستادتور و كاثي افلك و صديقته فلوريانا لما و غيرهم.

وكانت مصادر صحفية عالمية، قد كشفت أن الممثلة البريطانية الشهيرة سيينا ميلر، قد انفصلت عن حبيبها وخطيبها توم ستوردج، بعد علاقة استمرت لأربعة أعوام.

ومن جانبها أفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأنه يتردد أن الثنائي قد انفصلا منذ أسابيع، وأن سيينا وتوم لديهما طفلة تدعى مارلو تبلغ من العمر ثلاثة أعوام، وكان الثنائي العالمي ميلر وتوم قد أعلنا خطوبتهما رسميا عام 2012.