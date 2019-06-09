نشرت بواسطة:Bitajarod في أخبار خاصة 3 دقائق مضت التعليقات على لورا خباز تدخل القفص الذهبي في ايطاليا.. إليكم لقطات من مراسم الزفاف مغلقة

متابعة بتجـــــــــرد: دخلت يوم السبت (8 حزيران/يونيو) الممثلة اللبنانية لورا خباز القفص الذهبي وتزوجت من المهندس ريمون منصور، في مراسم أقيمت في سيسيليا بايطاليا. وشارك في فرحة الثنائي عدد كبير من أفراد العائلة والأصدقاء في أجواء احتفالية تميزت بالأزياء الفريدة اذ كان ملفتاً أن معظم النساء اعتمدن وضع القبعة الرسمية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لورا خباز تدخل القفص الذهبي في ايطاليا.. إليكم لقطات من مراسم الزفاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.