متابعة بتجـــــــــرد: ردّت النجمة المصرية أنغام وزوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بقوة على تصريحات الفنانة أصالة نصري وزوجها طارق العريان الأخيرة حول زواجهما، وذلك في أوّل لقاء تلفزيوني مشترك لهما ضمن برنامج “توأم روحي” مع الإعلامي نيشان ديرهاروتيونيان.
ونفت أنغام الكلام الذي قالته أصالة عن علاقة صداقة قويّة كانت تجمعهما مؤكدة أنّ ما كان يربطهما هي علاقة زمالة فنيّة لا أكثر.
ومع أنّ أصالة كانت تتكلّم مع أنغام في أمور شخصية إلا أنّ الأخيرة نكرت أن تكون بادرتها وأشارت إلى أن كل ما قيل بحقها “كذب”.
من جهته قال أحمد أنّ سكوته على جميع التجاوزات التي طالته وأنغام، هو دليل على احترامه الشديد لزوجته السابقة وأولادهما. وأضاف أنّ المقربين من زوجته الأولى يتحكّمون في قراراتها، لكنه لن يفشي يومًا أسباب الخلافات التي كانت بينهما لأنّها أسرار عائلية وشخصية.
وأبدى الزوجان خلال استغرابهما من الضجة التي صاحبت خبر زواجهما، رغم أن ما حصل شكّل دعاية كبيرة لألبوم أنغام الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر أنغام ترد على أصالة: ”لم تكن يومًا صديقتي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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