عاصي الحلاني يتألق بأقوى حفلات العيد في العاصمة بيروت – بالصور

متابعة بتجــــــــرد: أحيا فارس الغناء العربي عاصي الحلاني واحدة من أقوى حفلات عيد الفطر المبارك بفندق “فينيسيا” وسط العاصمة اللبنانية بيروت مساء 8 حزيران/يونيو الجاري.

وقدّم عاصي الحلاني خلال الحفل باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة التي تفاعل معها الحضور بشكل ملحوظ.

محبّو عاصي الحلاني الذين حضروا الحفل من الفئات العمرية كافّة رحبوا به بينهم بحفاوة بالغة فهتفوا باسمه دون توقف وردّدوا معه كلمات الأغاني على وقع موجات تصفيق حارّة غصّ بها المكان.

تجدر الإشارة إلى أن عاصي الحلاني طرح مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان “اضحكي” من كلمات عامر لاوند، ألحان علي حسون وتوزيع طارق مجدلاني وسليمان دميان وإنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.