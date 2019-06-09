جمهور جوني ديب يحتفل بهذه المناسبة السعيدة

متابعة بتجــــــــــرد: غصّت مواقع التواصل الإجتماعي بالمعايدات التي انهالت على الفنان العالمي جوني ديب بمناسبة عيد ميلاده الـ56 يوم 9 حزيران/يونيو. ويواجه النجم الشهير منذ فترة لا يستهان بها تهمًا بالإعتداء بالضرب على زوجته السابقة أمبر هيرد. وكان ديب وهيرد قد انهيا زواجهما مطلع عام 2017 وذلك بعد شهور من مزاعم الأخيرة عن تعرضها للعنف بالمنزل حيث قام “ديب” بقذف هاتف محمول في وجهها وحطم بعض الأشياء في شقتها، في مقابل مزاعم “ديب” بالابتزاز المالي.

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