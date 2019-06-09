- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة الإماراتية أحلام، حفلًا غنائيًا كبيرًا في صالة الجوهره المُغلقة ضمن فعاليات “موسم جدة” في المملكة العربية السعودية مساء 8 حزيران/يونيو الجاري.
جمهور أحلام استقبلها بحفاوة بالغة، فقدّمت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة بمشاركة فرقتها الموسيقية وأطربت الحاضرين.
تفاعل الجمهور مع أحلام تخطى التوقعات حيث صفق الجميع لها بحرارة على وقع الهتافات التي أعرب من خلالها محبّوها عن سعادتهم بلقائها.
الجدير ذكره أن أحلام تألقت خلال الحفل بإطلالة مميّزة جدًا، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الفضيّ فبدت كعادتها بكامل أناقتها ورقيها.
كانت هذه تفاصيل خبر أحلام تتألق وتطرب الجمهور في حفل افتتاح “موسم جدة” – بالصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.