أحلام تتألق وتطرب الجمهور في حفل افتتاح “موسم جدة” – بالصور

متابعة بتجــــــــــرد: أحيت النجمة الإماراتية أحلام، حفلًا غنائيًا كبيرًا في صالة الجوهره المُغلقة ضمن فعاليات “موسم جدة” في المملكة العربية السعودية مساء 8 حزيران/يونيو الجاري.

جمهور أحلام استقبلها بحفاوة بالغة، فقدّمت باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة بمشاركة فرقتها الموسيقية وأطربت الحاضرين.

تفاعل الجمهور مع أحلام تخطى التوقعات حيث صفق الجميع لها بحرارة على وقع الهتافات التي أعرب من خلالها محبّوها عن سعادتهم بلقائها.

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الجدير ذكره أن أحلام تألقت خلال الحفل بإطلالة مميّزة جدًا، حيث ارتدت فستانًا طويلًا باللون الفضيّ فبدت كعادتها بكامل أناقتها ورقيها.