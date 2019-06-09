المخرج حسني صالح يكشف تفاصيل مسلسل "بت القبايل"

يستكمل المخرج حسني صالح التحضير لمسلسله "بت القبايل" لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة، وأكد أن المسلسل ضخم وموضوعه ذات خصوصية شديدة وهو "الأخلاق" في ظل الظروف التي نعيشها الآن إذ نحتاج للعودة إلى الأصول.

وأضاف صالح أن المسلسل دراما اجتماعية رومانسية تدور أحداثه في منطقة معينة صعيد مصر لها خصوصيتها لما يتميز به المكان من طبيعة خاصة وعادات وتقاليد فريدة "محدش شافها قبل كدة" – على حد قوله – فهي إحدى بقاع مصر التي تحتفظ بأصول نتمنى أن تكون موجودة في كل بيت مصري.

ولفت مخرج "بت القبايل" إلى أن المسلسل حدوتة اجتماعية رومانسية بين طبقات مختلفة في الأعراف والعادات من الصعب تلتقي في مكان واحد إلا أنها تجتمع خلال أحداث العمل، ويلقي الضوء على مناطق لا يعرف أحد عنها شيئًا سوى أهلها.

وعن موعد عرض المسلسل، أكد المخرج حسني صالح أنه لا يسعى للعرض في توقيت معين ولكن ما يشغله هو التحضير لعمل جيد يظل في ذاكرة التاريخ.

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"بت القبايل" بطولة سمية الخشاب وعمرو عبد الجليل ونضال الشافعي ومحمود عبد المغني وأنوشكا وسهر الصايغ وباسم سمرة وراندا البحيري ومدحت تيخا وسميرة عبد العزيز وأشرف عبد الغفور ومفيد عاشور ومحمود البزاوي، بهاء ثروت، عمرو درويش، عمر زهران.

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