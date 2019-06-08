- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، وزوجته ميشيل، عن شراكة لعدة سنوات مع خدمة البث الموسيقي والصوتي “سبوتيفاي” لإنتاج سلسلة حصرية من التدوينات الصوتية على الإنترنت “بودكاست”.
ووفقا لت”رويترز” فقد أفادت “سبوتيفاي” وشركة “هاير جراوند” للإنتاج المملوكة لأوباما وزوجته في بيان مشترك، أنه بموجب الشراكة، سيقوم الزوجان بإعداد وإنتاج وإتاحة صوتيهما لتدوينات صوتية مختارة ستوزع عالميا.
الإعلان جاء بعد اتفاق لعدة سنوات بين هاير جراوند ونتفليكس، تم الإعلان عنه في عام 2018 سينتج الرئيس الأمريكي السابق والسيدة الأولى السابقة بموجبه أفلاما ومواد وثائقية وسلاسل أخرى.
البيان أفاد بأن سبوتيفاي، التي تعد أكبر خدمة للبث الموسيقي في العالم ولها مستخدمون يزيد عددهم على 217 مليونا شهريا، ستوزع التدوينات الصوتية على جمهور في شتى أنحاء العالم.
أوباما قال في بيان له: إنه يعتقد أن التدوينات الصوتية تقدم فرصة استثنائية للتشجيع على الحوار البناء ورسم الابتسامة على الوجوه ودفع الناس للتفكير ويحدوني أمل في أن تقربنا من بعضنا أكثر.
ولم يتضمن البيان تفاصيل بشأن القضايا التي ستتناولها التدوينات الصوتية ولا موعد إتاحتها للمستمعين.
كانت هذه تفاصيل خبر باراك أوباما وزوجته في مهمة إذاعية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.