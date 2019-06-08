تعرف على هدية ميلانيا ترامب للملكة إليزابيث

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
زارت ميلانيا ترامب، برفقة زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، العاصمة البريطانية لندن، لمدة 3 أيام التقت خلالها بالملكة إليزابيث والأمير تشارلز، والأسرة الملكية.
الملكة إليزابيث أهدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كتابا من تأليف رئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل، باللون القرمزي وغلافه الخارجي مزين بالذهب، عن الحرب العالمية الثانية، فيما تلقت ميلانيا زوجة ترامب صندوقا فضيا بغطاء مطلي بالمينا صنع خصيصا لها، وذلك أثناء زيارة الرئيس الأمريكي وقرينته بريطانيا.
كما أهدى ترامب وزوجته ميلانيا، الملكة إليزابيث دبوسا للزينة صنعته شركة “تيفاني آند كو” من الفضة، ووضع في صندوق مجوهرات خشبي مصنوع خصيصا للبيت الأبيض.
فيما تلقى الأمير فيليب زوج الملكة، سترة طائرة الرئاسة الأمريكية مصنوعة خصيصا له، ونسخة أولى موقعة من السيرة الذاتية للجنرال الأمريكي السابق جيمس دوليتل.
كانت ميلانيا ترامب، قد ظهرت بإطلالات أنيقة وجذابة خلال زيارتها لندن، وحضرت برفقة زوجها دونالد ترامب، والأمير تشارلز وزوجته كاميلا، مراسم الاستقبال الرمسية في القصر الملكي، فضلا عن تنظيم القصر لمائدة عشاء خاصة برفقة الملكة إليزابيث.
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