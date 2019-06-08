رودريجو دوتيرتي يوافق على طرح مجوهرات سيدة الفلبين الأولى السابقة للبيع.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أكد متحدث باسم الرئيس الفلبيني، رودريجو دوتيرتي، أن مجوهرات السيدة الأولى السابقة إيميلدا ماركوس - التي اشتهرت بالإنفاق ببذخ وامتلاك مجموعة هائلة من الأحذية - ستطرح للبيع ليستفيد شعب الفلبين من عائدات بيعها.
هيئة استعادة الأصول الحكومية، كانت قد سعيت للحصول على موافقة الرئيس رودريجو دوتيرتي على بيع مجموعة من 3 أطقم مجوهرات، صادرتها قبل نحو 30 عاماً بعد سقوط حكم زوجها الراحل فرديناند ماركوس.
المجموعة التي صودرت في هاواي، حيث كان فرديناند وإيميليا يقيمان في المنفى، تشمل ألماسة نادرة زنة 25 قيراطاً أسطوانية الشكل قالت صالة مزادات كريستيز في لندن في عام 2015 إن قيمتها قد تصل إلى 5 ملايين دولار.
يشار إلى ان الحكومة الفلبينية كان قد سبق لها محاولة بيع المجوهرات، لكن السيدة إيميلدا ماركوس التي تبلغ من العمر 89 عاما الآن، قد اعترضت على الخطوة، والأطقم الـ3 في المجموعة موجودة الآن في خزانة البنك المركزي وقدرت قيمتها في عام 1991 بما يعادل 6 ملايين دولار.
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