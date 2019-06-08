إطلالات ميلانيا ترامب في لندن من وحي أناقة الأسرة الملكية البريطانية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

لفتت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأنظار خلال زيارتها إلى العاصمة البريطانية لندن، برفقة زوجها، وذلط بإطلالاتها التي تتشابه إلى حد كبير مع إطلالات نساء الأسرة البريطانية الملكية مثل الأميرة الراحلة ديانا، وميجان ماركل زوجة الأمير هاري.

ميلانيا ترامب شوهدت قبل مغادرتها الولايات المتحدة الأمريكية، متجه برفقة الرئيس الأمريكي إلى لندن، بارتدائها فستانًا من علامة “جوتشي” العالمية مطبوعًا عليه معالم لندن الشهيرة.

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زوجة الرئيس الأمريكي، دائما ما تختار ملابسها بعناية شديدة، وخاصة خلال جولاتها الخارجية، الأمر الذي يدفع وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على إطلالتها الأنيقة والجذابة.

ميلانيا ظهرت خلال الزيارة التي استمرت 3 أيام، بعدة فساتين منها ما يقارب فساتين الأميرة الراحلة ديانا، ومنها ما يشبه إطلالات ميجان ماركل، زوجة الأمير هاري، وأيضا كيت ميدلتون، زوجة الأمير ويليام.

كما استبدلت ميلانيا أكثر من فستان في اليوم خلال مناسبات عدة مختلفة، وكان آخرها البدلة الرسمية باللون الأبيض مع حزام باللون الكحلي ونسقته مع قبعة بنفس اللون، لتناول طعام الغداء مع الملكة إليزابيث في قصر باكنجهام، وكانت الأقرب إلى إطلالات الأميرة ديانا.