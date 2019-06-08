تامر حسني يتألق وسط حشد هائل من جمهوره في أوبرا دبي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أحيا الفنان تامر حسني، حفل غنائي في أوبرا دبي، حضره حشد هائل هائل من جمهوره والحفل أقيم ضمن فعاليات عيد الفطر.
وبدأ تامر حسني، الحفل بأغنية “بشوقك”، وتبعها بأغنية “كل مرة”، وعدد من أشهر أغانيه التي عرف بها وسط تفاعل كبير من الجمهور معه خلال الحفل.
وحرص تامر حسني، على التقاط صور تذكارية مع حضور الحفل، والتي كان يلتقطها بنفسه معهم، كما لم يخل الحفل من مواقفه الطريفة مع الجمهور خاصة في فقرة التقاط الصور التذكارية.
ورافق تامر حسني، خلال الحفل زوجته مصممة الأزياء بسمة بوسيل، والتي عبرت عن سعادتها بنجاح الحفل، بنشر صور منه عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “دايما فخورة بيك يا حبيبي”.
حفل تامر حسني، في دار أوبرا دبي يأتي بعد مشاركته في إحياء احتفالية عيد الفطر، بقاعة المنارة لأبناء شهداء الجيش والشرطة، والتي غنى فيها أغنية “هتكبر”، بحضور فريق برنامج The Voice Kids بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يذكر أن كليب “ناسينى ليه” للنجم تامر حسني حقق أكثر من 40 مليون مشاهدة في شهرين بعد طرحه على موقع «يوتيوب».
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