الملحن الهندي إلياراجا يثير استياء جمهوره بتصرف مشين

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الملحن الهندي الشهير إلياراجا Ilaiyaraaja جعل الناس في الهند يرقصون على موسيقاه لعدة عقود، حتى اليوم، تتمتع أغانيه بمكانة كبيرة وسوف يواصل ذلك لسنوات عديدة قادمة.

لعدة سنوات حتى الآن، وجد الملحن نفسه في عين العاصفة بسبب تصرفاته المثيرة للجدل، والتي غالباً ما تقلل من شأن شخص آخر أو تهينه، في حين أن قسمًا من الناس يدعمه على نحو أعمى، ولكن آخرون انتقدوه بسبب سلوكه.

يقول الكثيرون أن كلمات الفنان لا ينبغي أن تؤخذ على محمل الجد.لكن إلى متى يستطيع الناس تحمل سلوك شخص بغيض، لمجرد أنه ملحن كبير موهوب؟ فقد أثار إلياراجا جدال حول ما إذا كان ينبغي أخذ الفنان على محمل الجد أم لا.

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وقد أدانت نقابة الصحفيين الهنود سلوك راجا عندما تحدث عن المسيح، وقال في مقابلة مع قناة تليفزيونية، “لا يوجد قديس في العالم يعيش مثل القديس العظيم رامانا مهاريشي”.

وأضاف: “يقولون إن يسوع المسيح قام من بين الأموات وقام من الموت. لكن لا يوجد دليل على ذلك. رامانا مهاريشي ماهان الوحيد الذي بعث في الحياة في سن 16 عامًا “، وعلى اثر تلك التصريحات احتجت مجموعة دينية أمام منزل إيلياراجا في تي ناجار، تشيناي، وطالبت بالقبض عليه.

في موقف أخر، ى في الثاني من (يونيو)، تصدرت أخبار إلياراجا عناوين الصحف مرة أخرى، عندما قام بالاعتداء على حارس أمن بسبب خطأ بحفل موسيقي.