نيدهي أجروال ترد على التعليقات المبتذلة: «أنا جلدي سميك»

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

”التصيد” على وسائل التواصل الاجتماعي أمر لا مفر منه، وخاصة إذا كنت من المشاهير، وفي الوقت الذي يفضل فيه بعض المشاهير من أهل الفن الصمت، نجد آخرين يهاجمون بعض المنفلتين على حساباتهم.

نيدهي أجروال، الفنانة الهندية الشابة التي ظهرت لأول مرة في بوليوود بفيلم الممثل تايجر شروف “مونا مايكل” الذي أطلق بالشاشات في 2017، نشرت مؤخرا صور التقطتها التقطتها لنفسها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وبعد فترة وجيزة تلقت تعليقات بغيضة ومبتذلة على تلك الصور، وعندما حاول موقع ترفيهي الوصول إليها لمعرفة رد فعلها، قالت: “انا جلدي سميك جدا، ولا اهتم”.

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في وقت سابق في 2018، كانت حالة أخرى من الجدل حول اطلالة الممثلة البالغة من العمر 25 عاما الساخنة قد استمرت، وسط تفاعل متابعيها معها بين الدعم والانتقاد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

كتب أحد متابعيها على حسابها، “هذه ليست الثقافة الهندية وعلى نيدهي ان تركز على مهاراتها بالتمثيل والفن بدلا من ” إظهار مفاتنها الساخنة “.

” بعد ساعات من نشر الصورة على حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعي، غردت الممثلة ردا غير مباشر على من يهاجمونها، قائلة: “كونوا على استعداد لمواجهة كل ما يأتي”.