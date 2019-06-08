والد شرادا كابور يحسم جدل زواجها

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
أكد والد الفنانة شرادا كابور، ونجم بوليوود السابق شاكتي كابور أن ابنته حتى الآن لم تعقد قرانها ولم تتزوج رسمياً من صديقها روهان شريستا، مشيراً إلى أن شرادا تقوم بالتركيز في الوقت الحالي على تنمية حياتها المهنية.
كابور الأب كان قد تحدث إلى الصحافة عبر تقرير نشره موقع indiatoday، وذلك بعدما زادت الشائعات حول علاقة ابنته وروهان، حتى قيل أن الثنائي كان يخطط للصعود بعلاقتهما إلى المستوى التالي وعقد قرانهما في 2020.
كما قال شاكتي إن ابنته لا تعتزم الزواج من أي شخص للسنوات 4-5 القادمة، لأن لديها في الوقت الراهن أهداف مهنية كبيرة، وتركز تماما على مشاريعها المقبلة، وأن كل ما يُشاع هراء.
وعندما سُئل شاكتي عن ارتباط ابنته مع روهان، قال: “ارتبطت شرادا بالعديد من الممثلين في الماضي، ابنتي تقول لي كل شيء يحدث في حياتها، وأنها لن تتزوج من دون موافقة والديها.
وفي سياق مختلف، تتواجد حالياً شرادا كابور حاليا في انطاليا بتركيا لتصوير بعض مشاهد جديدة من فيلمها المقبل Street Dancer 3D، حيث يرافقها في رحلتها صديقها روهان شريستا، كما نشرت شرادا بعض صور الرحلة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
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