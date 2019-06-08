نجمة بوليود ساجال علي تعلن عن خُطبتها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد تكهنات بوجود علاقة عاطفية، أكدت الممثلة الباكستانية ساجال على التي لعبت شخصية ابنه سريديفي في فيلم Mom نبأ خطبتها إلى الممثل أحد رضا مير أخيرا مؤخرا.

الثنائي أعلنا الاثنين 3 يونيو، عن الخطوبة السعيدة في حساباتهما بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، لتكون الفرحة فرحتين، الاحتفال بالعيد هذا العام وكذلك الخطوبة، فقد شارك أحد Ahad صورة له وخطيبته الجديدة.

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وكتب رضا: “إليكم بدايات جديدة، واليوم يسعدنا أن نعلن خطوبتنا مع بركات الأسرتين، سيكون يومنا الخاص أكثر خصوصية مع حب وصلاة عائلتنا”، من ناحيتها، هنأت الممثلة الباكستانية ماهيرا خان، التي كانت أول ظهور لها في بوليوود أمام شاروخان في فيلم “رايس”، الثنائي الجميل

وقد شوهد أحد وساجال لأول مرة معا في مسلسل Dr Asfandyar and Dr Zoobia، ويبدو أن العمل مثل أول كيمياء خاصة بين الثنائي حتى إنهماحصلا على على جائزه سينمائية في 2018 لكونها الأكثر شعبية على الشاشة.

ساجال هي الممثلة تليفزيونية شهيرة واشتهر بلعب وتقديم مجموعة متنوعة من الشخصيات في مجموعة من المسلسلات-من الاجتماعية المعاصرة إلى الدراما الرومانسية، وأصبحت واحدة من الممثلات البارزات في باكستان.