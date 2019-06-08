لهذا السبب لا تحتفل الممثلة الهندية المسلمة زارينا وهاب بعيد الفطر

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

الممثلة المخضرمة زارينا وهاب لم تعد تحتفل بعيد الفطر أو أية أعياد اسلامية، رغم أنها تنحدر من عائلة مسلمة، ولكنها متزوجة من ممثل هندوسي (اديتيا بانتشولاي)، وهي تشرح لماذا لا تحتفل بالعيد.

لدى زارينا قناعة قوية لكبت حماستها الاحتفالية بالاعياد الدينية الاسلامية في الهند، وهي تقول بحسب ما نشره موقع masala “إذا كنت من أصحاب التدين، فلا داعي لأن تتزوج من أديان أخرى، بغض النظر عن مدى حبك، سيكون هناك دائمًا تضارب في المصالح. “

Advertisements

تقول الممثلة بصراحة إنه لا يوجد لديها مثل هذه المشكلة، لكنها ليست متحمسة للاحتفالات الدينية: “أنا متزوجة من هندوسي (الممثل Aditya Pancholi) وقد ترعرع أطفالنا على الاعتقاد بأن جميع الديانات متساوية، في وطننا، لا نحتفل بعيد ديوالي (الهندوسي) ولا عيد الفطر (الاسلامي)، لكننا نؤمن بأن الدين كله مهم بنفس القدر.

وأضافت: ” في العيد حيث أذهب إلى كل الطقوس والأعياد.ولكني أكرر، أنا لست متدينة إجباري، أذهب إلى المعابد والمساجد والكنائس وكلي خشوع على قدم المساواة “.

وتتذكر زرينا احتفالاتها بالعيد خلال سنوات نشأتها في حيدر أباد، ” عيد الفطر كان أهم يوم في السنة، وكنت أنا وأختي وأخي، نستعد لها قبل أيام، كانت الإثارة الأكبر في العيد هي الملابس الجديدة. كان هذا هو الوقت الوحيد من العام الذي نحصل فيه على ملابس جديدة”.