صور.. Bharat سلمان خان يسيطر على دور السينما بالهند في أيام العيد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ومن المقرر ان يختتم الممثلان فارون داوان وشرادا كابور الجدول الزمني لتصوير مشاهد فيلمهما الجديد Street Dancer 3D في مدينة دبي.

نشر فارون يوم الثلاثاء 4 يونيو صورة فوتوغرافية لنفسه مع شرادا، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وعلق عليها: “اليوم الأخير من جدول تصوير دبي مع الفريق المدهش شرادا كابور, نورا فتحي, برابوديفا, ريمو دي سوزا Street Dancer 3D 24 يناير 2020”.+

فيلم Street Dancer 3D، هو دراما راقصة يخرجها ريمو ديسوزا ، ومن المقرر أن يصل إلى الشاشات السينمائية في يناير 2020، وينتج ويتم الفيلم بوشان كومار ، ديفيا خوسلا كومار ، كريشان كومار وليزيل دي سوزا.

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شوهد فارون آخر مرة علي الشاشة في فيلم Kalank ، والذي ظهر فيه أيضا النجوم سانجاي دوت، علياء بهارت ، مادوري ديكسيت نيني ، سوناكشي سينها و اديتيا روي كابور.

وفي سياق مختلف، منذ أن عقد عدد من نجوم بوليوود مثل ديبيكا بادكون/رانفير سينج، سونام كابور/ناند أهوجا وبريانكا شوبرا/نيك جوناس قرانهم، اتجهت الأنظار الى الممثل فارون دوان وصديقته ناتاشا دلال للوصول بعلاقتهما الغرامية لمستوى الزواج.

وعلى الرغم من وجود تقارير تشير إلى أن اعتزام الثنائي عقد قرانهما في عام 2019 ، ولكن لم يتم حتى الآن تأكيد رسمي من الممثل الشاب أو حبيبته الموديل الجميلة.