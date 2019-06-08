صور.. سونام كابور تتلقى «هدية جميلة» في العيد من حماتها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في هذا الوقت من السنة، يحتفل الناس في جميع أنحاء البلاد باحتفالات عيد الفطر، الذي يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، حيث يتم الترحيب به بأذرع مفتوحة للجميع.

الممثلة الهندية سونام كابور أهوجا احتفلت بعيد الفطر 2019 على Instagram من خلال نشر بعض الصور وهي ترتدي زي وطني تقليدي جميل باللونين الأبيض والوردي، أهدته إليها حماتها بريا أهوجا.

وعلقت سونام على صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والملفات: “شكرًا لك دائمًا على شراء أجمل الهدايا لي. ملابس جديدة للعيد! أحبك يا أمي! ” كما تمنت سونام لأتباعها في Instagram عيد سعيد مع رسالة جميلة.

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سونام متزوجة من رجل الأعمال أناند أهوجا، صاحب علامة الأزياء “بهان” و”فيجن نفيغ”، وهو يعيش حاليًا في دلهي، حيث يوجد مقر إقامة أناند وعائلته.

العديد من النجوم مثل أنوشكا شارما، بريانكا شوبرا، اكشاي كومار، شاهيد كابور، ماهيش بابو، موهانلال، سوناكشي سينها، سهي على خان، كاجال اجاروال، ساره على خان، سوشمیتا سن، على عباس ظفر، نيتو كابور، أرسان مالك، رافينا تانكان، رانديب هودا، ريش سيداني بعثوا بتمنياتهم الطيبة لمحبيهم.

على جبهة العمل، تنتظر سونام إصدار فيلم “The Zoya Factor”، كان أول إصدار لها لعام 2019 في فيلم “Ek Ladki Ko Dekha Toh Aisa Laga”، والذي شاركت فيه مع والدها أنيل كابور.