ممثلة وملكة جمال سابقة تعترف بتناول المنشطات

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

اعترفت ملكة جمال الكون السابقة، والممثلة سوشميتا سين Sushmita Sen بأنها تتعاطى مادة الستيرويد في محاولة للتغلب على مرضها الذي لازمها منذ عام 2014 وكيف أن ذلك غير حياتها لمدة عامين.

في مقابلة أجريت مؤخرًا مع راجيف ماساند، كشفت الممثلة عن سبب عدم متابعتها أبدًا للأشخاص على Instagram وفي المحادثة نفسها، أشارت إلى أنها مرت بمرض يهدد الحياة وكيف قاتلت من أجل التغلب عليه.

تقول: “في عام 2014، انتهيت من تصوير فيلم”نيرباك”، وهو فيلمي البنغالي، وقد مرضت مرض شديد، ولم نتمكن من معرفة ما حد، ومع الإغماء أخيرًا ونقلي سريعًا إلى المستشفى، حدثت مجموعة من الاختبارات واكتشفنا أنه يوجد هرمون في الجسم يُسمى الكورتيزول، قد فقد توقفت الغدد الكظرية عن صنعه “.

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وأضافت: “لقد حالفني الحظ في الخروج من هذا الإغماء لذا، بدأت أُعتمد على الستيرويد مدى الحياة مما يعني أنه كان على تناول دواء يسمى الهيدروكورتيزون، وهو الستيرويد كل 8 ساعات للبقاء على قيد الحياة لأن الجسم لم يعد يصنعه ذل”.

وتابعت “ولا داعي للقول، فقد بدأت العامين التاليين بالتعرض للصدمات لأنني في أعين الناس ملكة جمال الكون السابقة، من المفترض أن أكون هذه المرأة الجميلة جدًا لكن بدأ شعر يتساقط”

شوهدت سوشميتا لآخر مرة في فيلم بوليوود No Problem الذي أطلق عام 2010، وهي معروفة بأدائها في الأفلام مثل Biwi No. 1، Fiza، فضلا عن مشاركتها الدائمة للصور ومقاطع الفيديو في الجمنازيوم وتدريبات اليوجا على وسائل التواصل الاجتماعي.