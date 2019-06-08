شاهد.. ليزا راي تتهم صحيفة بـ«التمييز الجنسي» بعد نشر صورة مثيرة لها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ليزا راي، عارضة الأزياء الناجحة، والممثلة المشهورة والأم السعيدة لتوأم، حاربت بشجاعة ضد السرطان وخرجت من هذه الحرب الصعبة منتصرة. تم تشخيص مرضها بالورم النخاعي المتعدد في عام 2009، والذي تلاه مرحلة واسعة من العلاج.

بعد كل سنوات النضال هذه، أبدت ليزا استعدادها لمشاركة رحلتها في مذكرات بعنوان Close To The Bone، لكن أمر مؤخرًا أثار غضبها ودفعها لتنتقد إحدى الصحف، والسبب: لاستخدام صورة ساخنة لها جنبًا إلى جنب مع مقال حول تلك المذكرات.

انتقدت راي، التي كانت تتحدث عن التمييز الجنسي الذي واجهته في صناعة السينما الهندية، إحدى الصحف لاستخدامها صورتها الساحرة في مقابلتها حول كتابها الأول.

Advertisements

كانت الممثلة والموديل، التي تحولت إلى مؤلفه مع كتابها الأول ومذكراتها “Close To The Bone”، غاضبة صباح الجمعة عندما شاهدت صورتها المثيرة المستخدمة في مقابلة مع إحدى الصحف مؤخرًا حول كتابها، حيث استخدمت صحيفة “كولكاتا” صورة تشع فيها ليزا بالحيوية، لكنها لا تتناسب مع موضوع المقال.

عند مشاركة مقطع من مقال في الصحيفة، كتبت ليزا على Instagram، “هل يرى أي شخص آخر المفارقة في استخدام هذه الصورة - بدلًا من صورة المؤلف المقدمة من الناشر - لمقال حول مذكراتي CloseToTheBone، حيث أتحدث عن كفاح النساء والتغلب على الصور التمييز الجنسي؟

في معرض حديثها عن الاشارة لها كـ”رمز جنسي”، قالت ليزا في وقت سابق لـ PTI: “لكن كان علىّ التعامل مع النظرة الفوقية منذ صغر السن لأنني كنت رمزًا للجنس في سن السادسة عشرة”.

بدأت ليزا راي الممثلة نصف ھندیة ونصف بولندية، والتي تبلغ من العمر 47ً عاما، حیاتھا المھنیة في مجال الأزياء في سن 16ً عاما