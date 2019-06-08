من أجل حياة زوجية سعيدة.. سوارا بهاسكار توجه طلب جريء للرجال

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بات عالم اليوم منفتحاً ومدركاً لاشكال المساواة بين الجنسين من باب العدالة الاجتماعية، وسمعنا كذلك عن فجوة الأجور بين الجنسين.

ولكن هناك شكلٌ آخر من أشكال عدم المساواة بين الجنسين لا يحظى بقدر كبير من الاهتمام، بدأ في لفت انتباه كثير من المشاهير، من هؤلاء الممثلة الهندية سوارا بهاسكار، التي راعها عدم المساواة في غرف النوم، أو بالأحرى “فجوة النشوة الجنسية بين الطرفين، أو ما يعرف بـ “تحقیق الاورجازم”.

فقد انضمت الممثلة سوارا بهاسكار والممثل ابارا شاكتي كورانا مؤخرا، وغيرهم من المشاهير إلى مبادرة ضد عدم المساواة في النشوة الجنسية “هزة الجماع”، باعتبار أن ما لم یحقق للزوجنن النشوة الجنسیة فإن حیاتھما تنقلب إلى جحیم.

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الممثلة، التي احتلت عناوين الصحف بمشهدها الجريء من فيلم Veere Di Wedding إلى المبادرة العالمية، واتخذت الواقي الذكري علامة تجارية، ووفقا لها ، ما يقرب من 70 ٪ من النساء في الهند قد لا تصل الى النشوة الجنسية في كل مرة أثناء ممارسة الجنس.

وقد شاركت سوارا مقطع فيديو، قالت فيه إن الهند لديها بالفعل الكثير من عدم المساواة ، لذلك لا يمكننا اضافه واحد آخر إلى القائمة، وأضافت بحسب وسائل أعلام “أن احتمال وصول الرجال إلى النشوة الجنسية أكثر بمرتين من احتمال وصول النساء إليها.

بصرف النظر عن أفلامها ، كانت سوارا بهاسكار دائمًا في مقدمة عناوين، الأخبار لأنها تحب أن تعبر عن رأيها في مختلف القضايا، وبسبب ذلك ، فإنها تواجه أحيانًا أيضًا الكثير من الانتقاد.

كان موقع Durex India من خلال حسابه على Twitter قد نشر إحصائيات مثيرة للاهتمام تنص على أن “ما يقرب من 70 في المائة من النساء في الهند ، لا يصلن للنشوة الجنسية في كل مرة أثناء ممارسة الجنس”.